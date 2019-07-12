В СБУ прокомментировали сообщения о задержании важного свидетеля по делу MH17

В настоящее время в рамках уголовного производства идет расследование

Владимир Цемах. Фото: соцсети.

В Службе безопасности Украины не подтвердили, но и не опровергли информацию о задержании в конце июня на временно оккупированной территории в Донецкой области, в городе Снежном, бывшего зенитчика Владимира Цемаха в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета "Боинг-777" рейса MH17.

"На ваш запрос от 05.07.2019 года сообщаем следующее. Изложенные в вашем запросе обстоятельства расследуются следователями органов безопасности в рамках уголовного производства", – говорится в ответе пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской на запрос журналистов о том, соответствует ли действительности информация о задержании Цемаха по делу о катастрофе рейса MH17.

Пресс-секретарь СБУ не сообщила деталей этого дела, сославшись на тайну досудебного следствия: "Согласно статье 222 (Недопустимость разглашения сведений досудебного расследования) и статье 387 (Разглашение данных досудебного следствия или дознания) Уголовного кодекса Украины сведения досудебного расследования разглашению не подлежат".

Ранее сообщалось, что важный свидетель по делу MH17 Владимир Цемах, который летом 2014 года являлся т.наз. "командиром подразделения ПВО" оккупированного боевиками и российскими военными Снежного Донецкой области, был в полусознательном состоянии, когда агенты СБУ захватили его и вывезли на подконтрольную Украине территорию.

Также сообщалось, что Цемах признался на одном из видео, что прятал зенитную установку "Бук", из которой сбили лайнер МН17 .

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит, предположительно, ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение Boeing, так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Экспертно-журналистская группа Bellingcat также считает, что самолет сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Позже были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В их списках указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

В июне 2019 года СМИ опубликовали часть документов об обеспечении передвижения российских войск, постановке военнослужащих ПВО на довольствие и выделении им сухих пайков летом 2014 года. Они подтверждают выводы международных следователей о том, что самолет над Донбассом сбил "Бук" Вооруженных сил России.

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