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В СБУ раскрыли детали расследования авиакатастрофы в Иране

13 января, 12:43

На данном этапе расследования идет сбор информации, сообщили в спецслужбе

/ Фото: Reuters

Главное следственное управление Службы безопасности Украины (СБУ) по поручению Офиса генерального прокурора начало досудебное расследование в связи крушением лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в СБУ.

"СБУ по поручению Офиса генпрокурора начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Боинга по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в украинской спецслужбе.

В СБУ отметили, что на данном этапе расследования идет сбор информации.

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Ранее Офис генпрокурора переквалифицировал уголовное производство в связи с авиакатастрофой с учетом данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, украинских экспертов, а также признания Ираном факта ракетного удара по украинскому самолету.

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Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран СБУ авиакатастрофа МАУ авиакрушение в Иране

Источник: Интерфакс-Украина

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