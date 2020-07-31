В СБУ рассказали, должна ли у Службы оставаться функция досудебного следствия

Реформа Службы безопасности Украины ждет принятия парламентом закона, который в марте подал в Раду президент, а тем временем продолжаются обсуждения – какой должна быть реформированная СБУ. Так, сегодня состоялось обсуждение с участием народных депутатов и представителей экспертной среды, должна ли у Службы оставаться функция досудебного следствия.

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"Реформа СБУ не должна быть оторванной от изменений в деятельности всего сектора безопасности. Поскольку в конечном итоге она должна привести к сбалансированию, а не к дисбалансу имеющейся правоохранительной системы. Такая реформа не должна быть секторальной или хаотичной", – заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь, говорится на сайте СБУ.

Также замруководителя отметил, что в международной практике спецслужбы сохраняют за собой такие функции. Это касается и европейских, и постсоветских стран, которые, как и Украина, сталкиваются с угрозами со стороны Российской Федерации.

"Если мы возьмем скандинавскую модель, то во всех спецслужбах этих стран есть следственные подразделения, то есть они могут проводить досудебное расследование", – отметил представитель СБУ.

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Поэтому Сергей Пунь считает, что реформа СБУ должна учитывать лучшие европейские практики, а не просто отбрасывать отдельные функции, например, по контрразведывательной защите экономики.

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Он обратил внимание на то, что реформаторский законопроект делает невозможным привлечение сотрудников СБУ к расследованиям, которые осуществляют другие правоохранительные органы. Ведь очень часто именно эти случаи вызывают неприятие со стороны экспертов и общественного сектора. Представитель Службы отметил, что только в течение 2019 СБУ получила почти 7000 поручений от следственных прокуроров. И хотя 64% этих обращений не принадлежали к компетенции СБ Украины, ее сотрудники по закону были вынуждены выполнять такие поручения.

Напомним, что проект закона "О Службе безопасности Украины" подан Президентом в парламент 10 марта. Он содержит системные нововведения, которые позволят украинской спецслужбе перейти на качественно иной уровень в своей деятельности. В мае Верховная Рада рассмотрела законопроект и направила его на повторное первое чтение. Сейчас работа над текстом проекта продолжается на базе профильного комитета ВР с привлечением экспертных представителей международных партнеров и общественного сектора.

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