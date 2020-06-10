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В СБУ рассказали, как коррупция стала элементом гибридной войны против Украины

10 июня, 13:33

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Должна существовать конструктивная кооперация между СБУ и антикоррупционными органами, говорит Сергей Пунь

После реформы Служба безопасности Украины должна сохранить серьезные инструменты для противодействия коррупции, которая часто используется как элемент гибридной войны против Украины. Такое мнение высказал заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь в своей статье для отечественных СМИ.

"Коррупция – это, в частности, одна из угроз национальной безопасности и элемент гибридной войны против Украины. Ведь российские спецслужбы (и не только они) вполне способны использовать коррупционные инструменты в своих целях", – подчеркнул Сергей Пунь.

Он привел пример, когда со стороны РФ предпринимались активные попытки реализовать проект "мягкой федерализации" в нашей стране. В его рамках планировалось подкупать депутатов местных советов для принятия решений об экономической автономии территорий.

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По словам Пуня, противодействие таким проявлениям должно носить комплексный характер, а СБУ – применять методы спецслужб: "Такая работа очень глубокая и тонкая. И это, однозначно, удел Службы безопасности. Потому на первый план выходит, собственно, не столько коррупционное правонарушение, как разведывательно-подрывная деятельность".

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Поэтому, по убеждению Пуня, расследованием коррупционных преступлений, действительно, должны заниматься антикоррупционные органы, но те вопросы, которые касаются государственной безопасности, следует оставить в компетенции Службы. При этом должна существовать конструктивная кооперация между СБУ и антикоррупционными органами.

Напомним, что проект закона о СБУ был подан президентом в парламент 10 марта. Он содержит системные нововведения, которые позволят украинской спецслужбе перейти на качественно иной уровень в своей деятельности. В мае Верховная Рада рассмотрела проект закона и направила на повторное первое чтение в комитетах. Сейчас работа над текстом проекту продолжается на базе профильного комитета ВР с привлечением экспертных представителей международных партнеров и общественного сектора.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, какие задачи Владимир Зеленский поставил СБУ.

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коррупция СБУ

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