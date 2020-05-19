В СБУ рассказали, кто инициировал резонансное интервью с Гиркиным

Служба безопасности Украины заявила, что интервью Дмитрия Гордона с террористом, бывшим т.н. "министром обороны ЛНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым) – это личная инициатив журналиста.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона. Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны", – заявили в СБУ.

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Как сообщали новости "Сегодня", журналист Дмитрий Гордон взял интервью у Игоря Гиркина, что вызвало шквал критики. Дошло до того, что под его офис пришли активисты на акцию протеста. Сам журналист объяснил, что это интервью было записано "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, эти разговоры должны стать "одними из основных свидетельских показаний" на процессе Гаагского трибунала по делу "об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе".

В то же время в Генпрокуратуре интервью Гордона с Гиркиным считают полезным, поскольку террорист рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений.

Отметим, что в этом интервью Гиркин признал, что расстреливал украинских добровольцев. По его словам, он отдавал приказы казнить и в некоторых случаях сам убивал людей.

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