В сельских школах сократят тысячи учителей: названы цифры

В середине января 2020-го Верховная Рада приняла закон "О среднем общем образовании", согласно которому, старшеклассники будут обучаться в лицеях, отделенных от начальной и средней школы, а десятки тысяч преподавателей будут сокращены. Об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

В лицеях старшеклассники будут получать профильное среднее образование. Однако лицеи смогут создавать только в городах с населением более 50 тыс. человек. При этом в них должно учиться не менее четырех 10-х классов . Создавать лицеи могут только областные советы и городские советы.

Это значит, что в селах и маленьких городах не будет 10-11(12) классов . В лицеи детей и учителей будут подвозить автобусы.

Кроме того, по закону, с этого года санаторные школы-интернаты должны прекратить набор учеников и стать лицеями, сохранив интернатную систему. А с 2024-го они должны работать только как лицеи.

В Профсоюзе работников образования и науки насторожены из-за новшеств. По их данным, в селах насчитывается 9970 старших классов. И под сокращение могут пойти 20 тыс. учителей. Также под сокращение попадут и тысячи учителей 10-11 классов в городах с населением менее 50 тыс. человек.

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"С точки зрения развития школьной системы образования создание профильной школы имеет смысл. Создание профильной школы должно повысить качество образования. Но перед этим надо провести прогноз наполняемости классов, планы развития объединенных громад. Однако это не должно делаться немедленно, на вчера, а с расчетом на пять лет. Что касается педагогических кадров, то они у нас распределены очень неравномерно. В одних школах их много, в других – мало. Если предложить учителю подвоз до хорошо укомплектованной школы, с лучшими условиями – я не думаю, что они будут против. Но перераспределение учителей в лицеи должно быть постепенным", – говорит Светлана Олексюк, директор киевской школы № 5 Печерского района, эксперт Реанимационного пакета реформ.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Минобразования дали ответ, зачем уволят учителей-пенсионеров .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Уволят ли тысячи учителей: к чему приведет новый закон о школе" .

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, чем кормят детей в украинских школах. Подробности – в сюжете.

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