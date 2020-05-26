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В семи областях нельзя ослабить карантин: Ляшко объяснил, почему

26 мая, 11:49

Руслан Ровик

В список попали в основном западные регионы, а также Донбасс

В Украине не готовыми к смягчению карантина оказались семь регионов – Донецкая, Луганская, Львовская, Ровенская, Черновицкая, Закарпатская и Волынская области.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

Он объяснил, что ключевыми в определении готовности к снятию ограничений являются три показателя: инцидентность (общее число заразившихся должно быть не более 12 человек на 100 тысяч за 7 дней), загруженность больниц (коек, доступных для госпитализации) и среднее количество тестирований.

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"Сегодня мы пересчитали новые показатели. По тестированиям у нас не проходят Донецкая область – у них 9 тестирований на 100 тысяч населения, Луганская область – у них также 9,03 на 100 тысяч населения, и Львовская область – у них почти 12, а именно 11,98 на 100 тысяч населения", - отметил Ляшко.

Кроме того, заместитель главы Минздрава добавил, что по показателям инцидентности смягчить карантин нельзя в Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

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Напомним, что с 22 мая в Украине стартовал новый этап послаблений карантина.

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Также сообщалось, как выходят из карантина некоторые города Украины. В частности, в некоторых уже давно курсируют маршрутки без пропусков.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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