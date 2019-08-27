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В сентябре в Украине состоятся масштабные учения с военнослужащими из 14 стран

27 августа, 23:39

Мероприятия пройдут на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск возле Львова

93-я бригада "Холодный яр" провела учения на полигоне в Германии

93-я бригада "Холодный яр" провела учения на полигоне в Германии / Фото: Facebook

Около 3,7 тысячи военнослужащих из 14 стран НАТО и партнеров блока с 13 по 28 сентября примут участие в многонациональных учениях Rapid Trident на территории Львовской области. Об этом сообщает Укринформ.

"В учениях примут участие около 3,7 тысячи военнослужащих из 14 стран союзников и партнеров, включая почти 375 американских военнослужащих и гражданских специалистов", — говорится в сообщении.

Мероприятия в рамках учений пройдут на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск вблизи Львова.

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От США на учения прибудут военнослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии, Национальной гвардии штата Калифорния, Седьмого учебного командования Сухопутных войск США, а также Командования специальных операций.

В 2018 году в учениях Rapid Trident на Украине принимали участие военнослужащие США, Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Грузии, Дании, Канады, Литвы, Молдавии, Германии, Румынии, Польши и Турции.

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Фото: president.gov.ua

Напомним, ранее мы писали о том, что Военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке. На учения моряков и летчиков подняли по сигналу тревоги и был осуществлен выход из пункта базирования для отработки задач.

Напомним, в прошлом месяце в Одесской, Херсонской и Николаевской областях прошли масштабные морские учения НАТО Sea Breeze, в которых также принимала участие и Украина.

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США НАТО военные учения Украина Rapid Trident

Источник: Укринформ

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