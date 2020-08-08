В Сеть выложили личные данные почти семи тысяч украинских военных

Полиция расследует, как эти данные могли оказаться в Сети

В соцсети Telegram обнаружили чат-бот, который распространяет данные об украинских военных.

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Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Отмечается, что в июле Департамент в сфере защиты персональных данных выявил чат-бот, в котором обнародован файл с табличкой, где указаны персональные данные – фамилия, имя, отчество военного, номер воинской части и даты самовольного оставления воинских частей. Список содержит данные о 6907 военнослужащих.

Уполномоченный обратился к СБУ и Нацполиции с просьбой немедленно заблокировать бот, который продолжает распространять файл.

"По указанному факту начато уголовное производство по части первой статьи 182 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни). Санкция указанной статьи за нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет", – подчеркивается в сообщении.

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Напомним, основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не собирается продавать эту соцсеть ни полностью, ни частично. При этом на него постоянно оказывают давление со стороны авторитарных стран, которые хотят владеть сегментом соцсети в пределах страны.

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