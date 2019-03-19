В сети появились ответы на ВНО-2019 по украинскому языку и литературе

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы пробного ВНО

Тесты ВНО. Фото: Сегодня

В сети появились ответы на ВНО-2019 по украинскому языку и литературе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/81a/33d/5c581a33dd220.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/81a/33d/5c581a33dd220.jpg 2019-03-19T14:32:00+02:00 Украина Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы пробного ВНО

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы и задачи пробного ВНО по украинскому языку и литературе. Об этом говорится на сайте УЦОКО.

Участники, которые принимали участие в пробном тестировании, смогут проверить правильность выполнения заданий и вычислить количество набранных тестовых баллов.

Сообщается, что с ответами на пробное тестирование по украинскому языку и литературе можно ознакомиться на сайте УЦОКО в разделе "Пробное ВНО".

Максимальное количество баллов, которое можно получить, выполнив все задания – 104, из них 20 баллов за написание собственного высказывания и 84 – за выполнение заданий закрытой формы.

В УЦОКО отметили, что для тех, кто воспользовался сервисом "Определение результатов пробного ВНО", результат тестирования по рейтинговой шкале 100-200 баллов и критериальной шкале 1-12 баллов будет размещен в персональном кабинете участника пробного тестирования 22 марта.

Если участник пробного ВНО не воспользовался сервисом, он сможет самостоятельно определить количество набранных тестовых баллов за выполнение пробного ВНО по украинскому языку и литературе. Сделать это можно с помощью Схем начисления баллов за выполнение заданий сертификационной работы по украинскому языку и литературе и Схемы оценивания задания открытой формы с развернутым ответом (собственного высказывания) по украинскому языку пробного ВНО 2019 года.

Согласно графику, тестирование будет проходить с 21 мая по 13 июня. По информации Украинского центра оценивания качества образования, по состоянию на 12 марта 2019 году на ВНО зарегистрировались 243 122 человека, что составляет 73% от ожидаемого количества участников этого года.

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