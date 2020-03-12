В Севастополе оккупанты собирают захваченные у Украины корабли: названа неожиданная причина

БРК «Славутич» и БДК "Константин Ольшанский" встали на свое прежнее место

В оккупированном Россией Севастополе происходят любопытные вещи – там по неизвестной пока причине начали перемещать захваченные в марте 2014-го у Украины боевые корабли .

Об военно-морской блогер Артем Балабин из Севастополя пишет на своей странице в Живом журнале.

По его данным, в четверг, 12 марта у причальной стенки в Инженерной бухте Севастополя началось формирование группы кораблей, ранее принадлежавших ВМС Украины.

"Первым был пришвартован большой разведывательный корабль "Славутич" проекта 12884, далее днем к нему был поставлен БДК "Константин Ольшанский" проекта 775", – пишет блогер.

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Он уточнил, что момента оккупации Крыма Россией эти корабли впервые собрались в этом месте, поскольку до 2014 года здесь у соседнего причала было их штатное место стоянки в составе ВМСУ.

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"Означает ли это, что Россия готовит передачу кораблей Украине? Или их просто перешвартовали в очередной раз. Интересен тот факт, что корабли поставлены на действующий "боевой" причал Черноморского флота, который находится в заведовании 41-й бригады ракетных катеров Крымской ВМБ ЧФ. Днем ранее отсюда ушли МРК проекта 21631", – уточнил Балабин.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что корабль "Константин Ольшанский" захватывали со светошумовыми гранатами и дымовыми шашками .

Также напомним, что в начале 2018-го президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть Украине военные корабли и самолеты из оккупированного Крыма .

Однако украинские военные эксперты объяснили, почему Киев нужно было отказаться .

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