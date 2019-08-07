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В штабе Объединенных сил назвали причину гибели морпехов под Павлополем

Сегодня, 19:25

Боевики переделали 82мм минометную мину для стрельбы из РПГ

Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ

Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ

Причиной гибели четырех бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ стал обстрел боевиками т.наз. "ДНР" украинских позиций с использованием 82мм минометной мины, переделанной для стрельбы из ручного противотанкового гранатомета.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих, отдавших свою жизнь за свободную от российских оккупантов Украины, говорится в сообщении штаба ООС.

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"Старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, матрос Василий Курдов, солдат Сергей Шандра погибли в результате коварного обстрела одного из опорных пунктов подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Павлополь. В результате обстрела, который велся с использованием переделанных для стрельбы минами калибра 82 мм выстрелов к ручному противотанковому гранатомету", – заявили в штабе.

Командование ООС отмечает, что в то время, когда Объединенные силы неуклонно выполняют условия взятых на себя ранее обязательств, враг цинично этим пользуется.

Напомним, ранее комбриг 36-й бригады ВСУ рассказал подробности гибели четырех морпехов.

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Источник: Сегодня

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