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В штабе ООС рассказали, где оккупанты срывали новое перемирие на Донбассе

27 июля, 19:25

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

«Жарко» было под Донецком, Горловкой и Мариуполем

Несмотря на то, что боевики несколько раз срывали новое перемирие на Донбассе , ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

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Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В районе населенного пункта Водяное (к востоку от контролируемого ВСУ Мариуполя) противник посреди ночи открывал огонь по позициям украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Южного (северо-западнее оккупированной боевиками т.наз. "ДНР" Горловки) в полдень совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет, говорится в сообщении штаба ООС.

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Еще одна провокация со стороны вооруженных формирований РФ зафиксирована неподалеку Новомихайловки (южнее райцентра Марьинка под Донецком), где противник с помощью ручных противотанковых гранатометов забросил к украинским позициям три противопехотные мины ПОМ-2.

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Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать новый режим прекращения огня, но украинские военные в полной боеготовности – крупнокалиберные пулеметы на передовых позициях, а более мощное вооружение готовы быстро подтянуть к своим позициям.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс провокации обстрелы перемирие на востоке ООС

Источник: Сегодня

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