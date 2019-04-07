В штабе рассказали подробности боя и гибели двух бойцов ВСУ
Гранатометчик Дмитрий Стрекнев и пулеметчик Иван Лисица заставили врага прекратить обстрел
В ходе боя в районе поселка Золотое-4 Попаснянского района погибли двое украинских военных – Дмитрий Стрекнев из Сватово Луганской области и Иван Лисица из Кривого Рога Днепропетровской области.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Трагедия произошла 6 апреля возле хутора Вольный в Луганской области, когда противник с территории Золотого-5 ударил из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Около полуночи боевики нанесли удар, чтобы выявить систему огня наших позиций в районе хутора Вольного. Ответным огнем гранатометчик солдат Дмитрий Стрекнев и номер пулеметного расчета солдат Иван Лисица совместно с боевыми товарищами заставили врага прекратить обстрел.
Однако в результате плотного огня оккупантов оба военнослужащих получили пулевые ранения, которые оказались роковыми. За мужество и героизм солдаты Дмитрий Стрекнев и Иван Лисица будут награждены (посмертно), говорится в сообщении.
В штабе ООС подчеркнули, что ни один обстрел противника не остался безнаказанным. По данным нашей разведки, три оккупанта ликвидированы, еще один – ранен.
Напомним, сутками ранее, 5 апреля, на Донбассе погиб украинский боец. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех оккупантов.
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