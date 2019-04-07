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В штабе рассказали подробности боя и гибели двух бойцов ВСУ

Сегодня, 17:05

Гранатометчик Дмитрий Стрекнев и пулеметчик Иван Лисица заставили врага прекратить обстрел

Фото: Facebook Дмитрия Стрекнева
Фото: Facebook Дмитрия Стрекнева.
В штабе рассказали подробности боя и гибели двух бойцов ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a02/cae/5caa02cae75da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a02/cae/5caa02cae75da.jpg Украина Гранатометчик Дмитрий Стрекнев и пулеметчик Иван Лисица заставили врага прекратить обстрел

В ходе боя в районе поселка Золотое-4 Попаснянского района погибли двое украинских военных – Дмитрий Стрекнев из Сватово Луганской области и Иван Лисица из Кривого Рога Днепропетровской области.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Трагедия произошла 6 апреля возле хутора Вольный в Луганской области, когда противник с территории Золотого-5 ударил из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Фото: Facebook Дмитрия Стрекнева

Около полуночи боевики нанесли удар, чтобы выявить систему огня наших позиций в районе хутора Вольного. Ответным огнем гранатометчик солдат Дмитрий Стрекнев и номер пулеметного расчета солдат Иван Лисица совместно с боевыми товарищами заставили врага прекратить обстрел.

Однако в результате плотного огня оккупантов оба военнослужащих получили пулевые ранения, которые оказались роковыми. За мужество и героизм солдаты Дмитрий Стрекнев и Иван Лисица будут награждены (посмертно), говорится в сообщении.

Фото: Facebook Ивана Лисицы

В штабе ООС подчеркнули, что ни один обстрел противника не остался безнаказанным. По данным нашей разведки, три оккупанта ликвидированы, еще один – ранен.

Напомним, сутками ранее, 5 апреля, на Донбассе погиб украинский боец. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех оккупантов.


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Тег пулемет, гранатомет, Золотое, потери ВСУ, хутор Вольный

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