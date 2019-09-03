В СИЗО "Лефортово" приняли передачи для 32 украинцев

На данный момент в СИЗО "Лефортово" удерживается 24 военнопленных моряка и как минимум 8 политзаключенных, среди них Владимир Балух, Евгений Панов, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Роман Сущенко и Алексей Сизонович.
Небольшие передачки гражданам Украины сегодня передали российский волонтер Виктория Ивлева и журналист Роман Цимбалюк.
Фото: Роман Цимбалюк/Facebook
Сам факт приема передач свидетельствует о том, что данные граждане на данный момент находят в СИЗО "Лефортово".
Им были переданы сигареты, орехи, шоколад, домашний хлеб, сыр и колбаса.
При этом в изоляторе подчеркнули, что Олег Сенцов не этапирован в этот изолятор.
Более подробно о происходящем читайте в материале: Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент.
Напомним, ссылаясь на собственные источники, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа и народный депутат Украины Ахтем Чийгоз сообщил о том, что Сенцова доставили из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в московское СИЗО, но не в "Бутырку", а в "Лефортово".
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