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В Лазурном дельфины попали в ловушку: фото удивительного спасения

19 мая, 21:19

Мила Князьская-Ханова

Животные оказались в Джарылгачском заливе

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Спасатели из Скадовска 19 мая провели спасательную операцию, в рамках которой из беды выручили двух дельфинов, сообщили в ГСЧС.

Животные оказались в ловушке в Джарылгачском заливе возле пгт Лазурное, откуда не могли самостоятельно выбраться. После многочасовой кропотливой работы одного дельфина удалось переправить в открытое море, второй остается в заливе под наблюдением специалистов.

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Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Вместе со спасателями, в операции по спасению участвовали специалисты Черноморского рыбоохранного патруля, Национального парка "Джарылгачский", руководство Скадовского дельфинария "Акварель" и местные рыбаки.

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Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

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Ранее мы рассказывали, что в Таиланде рыбакам посчастливилось снять редчайших дельфинов-альбиносов. Кроме этого "Сегодня" писали, какдельфины помогли рыбакам ловить рыбу.

А еще в Николаевской области в реку Южный Буг с моря заплыл черноморский афалин. Впервые краснокнижного дельфина заметили еще 27 апреля – он плавал вблизи села Себино. Ему на помощь направили ​​рейдовую группу. Сначала афалин был очень напуган и игнорировал все попытки помочь. Позже он все-таки успокоился и пошел на контакт.

Видео: Николаевский рыбоохранный патруль

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животные спасатели рыбаки дельфины ГСЧС Лазурное

Источник: Сегодня

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