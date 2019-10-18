В "Слуге народа" предлагают создать в Украине "реестр секса": что это значит

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После введения "секса по расписке" теперь в Украине готовят новый сюрприз интимный украинцам. В "Слуге народа" предлагают создать добровольный реестр начала личных интимных отношений – т.н. "реестр секса". Об этом написал в Facebook "слуга народа" Андрей Хилько.

По его словам, целью реестра является побуждение, поддержка граждан в создании и развитии здоровой семьи, безопасной интимной жизни.

"Способ – мобильное приложение, предусматривающее добровольную регистрацию "начала отношений" с внесением исключительно ФИО (фамилии, имени и отчества), даты рождения, действующего мобильного контакта. Отображение "пара" активируется, когда оба партнера подтверждают SMS- кодами свою регистрацию "связь", которые приходят на мобильные номера, но код партнера должен ввести другой партнер на собственном мобильном, чтобы зафиксировать согласие на отношения", – написал Хилько.

Нардеп отметил, что поводом станет требование или пожелание одного из партнеров, который настроен построение семейных полноценных отношений со всеми юридическими признаками гражданского брака.

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Главными социальными функциями "реестра секса" будет:

страховка для малолетних от интима, поскольку во время требования/просьбы создать "пару" партнер по злым умыслам просто откажется;

невозможность сексуального насилия в отношении женщин;

защита граждан от "нечистых" половых партнеров, которые не намерены создавать семью, ища исключительно сексуального удовлетворения и жертву этой цели;

уменьшение количества случаев педофилии;

доказательство отцовства в случаях случайной беременности.

Что предлагает государство для участников реестра:

таким "парам" государство будет предоставлять возможность бесплатного лечения от венерических заболеваний;

бесплатное предоставление средств контрацепции;

государственная поддержка психологами;

приглашение зарегистрированных "пар" на бесплатные лекции об образовании семьи, развитии семьи через SMS-сообщения;

приглашение зарегистрированных "пар" на бесплатные семинары по планированию беременности, через SMS-сообщения;

неотложные следственные действия в случае, если поступила информация об изнасиловании, насилии. В приложении будет кнопка SOS, это когда один из партнеров может немедленно заявить о насилии, изнасилования в существующей "паре";

государственная поддержка, защита отношений граждан не традиционной сексуальной ориентации, углубленная консультативная работа и помощь.

Хилько отметил, что данный реестр поможет выявлять граждан, которые часто регистрируются ради поиска новых партнеров, либо имеющих венерические заболевания. Для этого в онлайн приложении будет предусмотрена невозможность регистрации пары, если партнер уже зарегистрирован.

"Данная комплексная программа предложит гражданам сознательно и ответственно подходить к началу половой жизни или началу интимных отношений, созданию семьи, защитит несовершеннолетних или юных граждан, которые могут стать заложниками злых намерений более взрослых партнеров и тому подобное. Внесение или предоставление недостоверной информации о своих ФИО с целью введения в заблуждение партнеров будет преследоваться законом по статье мошенничество. Данные из реестра не смогут быть разглашены кроме как в суде в ходе уголовного производства", – объяснил нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", в январе текущего года вступили в силу правки к Уголовному кодексу, касающиеся домашнего насилия и согласия на секс. Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс нардепы приняли в декабре 2017-го. Раньше изнасилованием считался половой акт, осуществленный с угрозами или применением силы, но теперь это преступление в законе определяется как "проникновение в тело партнера без его добровольного согласия". Сайт "Сегодня" разбирался, что нужно знать о новых правках к Уголовному кодексу о сексе по письменному согласию.

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