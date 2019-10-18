Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,73
27,49

В "Слуге народа" предлагают создать в Украине "реестр секса": что это значит

18 октября, 12:43

Целью реестра будет поддержка украинцев в создании здоровой семьи и безопасной интимной жизни

/ Фото: Pixabay

После введения "секса по расписке" теперь в Украине готовят новый сюрприз интимный украинцам. В "Слуге народа" предлагают создать добровольный реестр начала личных интимных отношений – т.н. "реестр секса". Об этом написал в Facebook "слуга народа" Андрей Хилько.

По его словам, целью реестра является побуждение, поддержка граждан в создании и развитии здоровой семьи, безопасной интимной жизни.

"Способ – мобильное приложение, предусматривающее добровольную регистрацию "начала отношений" с внесением исключительно ФИО (фамилии, имени и отчества), даты рождения, действующего мобильного контакта. Отображение "пара" активируется, когда оба партнера подтверждают SMS- кодами свою регистрацию "связь", которые приходят на мобильные номера, но код партнера должен ввести другой партнер на собственном мобильном, чтобы зафиксировать согласие на отношения", – написал Хилько.

Нардеп отметил, что поводом станет требование или пожелание одного из партнеров, который настроен построение семейных полноценных отношений со всеми юридическими признаками гражданского брака.

Реклама

Читайте также: Новые правила секса в Украине: женщинам будет только хуже?

Главными социальными функциями "реестра секса" будет:

  • страховка для малолетних от интима, поскольку во время требования/просьбы создать "пару" партнер по злым умыслам просто откажется;
  • невозможность сексуального насилия в отношении женщин;
  • защита граждан от "нечистых" половых партнеров, которые не намерены создавать семью, ища исключительно сексуального удовлетворения и жертву этой цели;
  • уменьшение количества случаев педофилии;
  • доказательство отцовства в случаях случайной беременности.

Что предлагает государство для участников реестра:

В тренде
Ни дождей, ни холодов и сплошное "лето": какой будет погода на выходных
  • таким "парам" государство будет предоставлять возможность бесплатного лечения от венерических заболеваний;
  • бесплатное предоставление средств контрацепции;
  • государственная поддержка психологами;
  • приглашение зарегистрированных "пар" на бесплатные лекции об образовании семьи, развитии семьи через SMS-сообщения;
  • приглашение зарегистрированных "пар" на бесплатные семинары по планированию беременности, через SMS-сообщения;
  • неотложные следственные действия в случае, если поступила информация об изнасиловании, насилии. В приложении будет кнопка SOS, это когда один из партнеров может немедленно заявить о насилии, изнасилования в существующей "паре";
  • государственная поддержка, защита отношений граждан не традиционной сексуальной ориентации, углубленная консультативная работа и помощь.

Хилько отметил, что данный реестр поможет выявлять граждан, которые часто регистрируются ради поиска новых партнеров, либо имеющих венерические заболевания. Для этого в онлайн приложении будет предусмотрена невозможность регистрации пары, если партнер уже зарегистрирован.

"Данная комплексная программа предложит гражданам сознательно и ответственно подходить к началу половой жизни или началу интимных отношений, созданию семьи, защитит несовершеннолетних или юных граждан, которые могут стать заложниками злых намерений более взрослых партнеров и тому подобное. Внесение или предоставление недостоверной информации о своих ФИО с целью введения в заблуждение партнеров будет преследоваться законом по статье мошенничество. Данные из реестра не смогут быть разглашены кроме как в суде в ходе уголовного производства", – объяснил нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", в январе текущего года вступили в силу правки к Уголовному кодексу, касающиеся домашнего насилия и согласия на секс. Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс нардепы приняли в декабре 2017-го. Раньше изнасилованием считался половой акт, осуществленный с угрозами или применением силы, но теперь это преступление в законе определяется как "проникновение в тело партнера без его добровольного согласия". Сайт "Сегодня" разбирался, что нужно знать о новых правках к Уголовному кодексу о сексе по письменному согласию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

секс реестр слуга народа Андрей Хилько

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Огненные 273 метра: в сети появилось видео уникальной операции ВСУ
Огненные 273 метра: в сети появилось видео уникальной операции ВСУУкраина
В Запорожье люди взяли штурмом магазин секонд-хенда: видео и реакция соцсетей
В Запорожье люди взяли штурмом магазин секонд-хенда: видео и реакция соцсетейЗапорожье
Украинка решила математическую загадку века
Украинка решила математическую загадку векаУкраина
Искали пять дней: тело чиновника луцкого горсовета нашли на дне озера
Искали пять дней: тело чиновника луцкого горсовета нашли на дне озераЗапад
В Днепре мужчина прямо на улице избил жену
В Днепре мужчина прямо на улице избил женуДнепр

Новости партнеров

Loading...
загрузка...