В "Слуге народа" рассказали, когда в стране могут пройти местные выборы

Сначала должны быть приняты изменения в законодательство о децентрализации и об объединенных территориальных общинах

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Выборы местных органов власти в Украине пройдут не раньше апреля следующего года из-за необходимости принятия ряда законов. Об этом заявила в пятницу представитель кабинета министров Украины в Верховной раде, депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Что касается местных выборов, могу вас уверить, что они не будут проведены, если мы говорим про Киев, пока не будет принят новый закон про столицу, а также не будут приняты изменения в законодательство о децентрализации и об объединенных территориальных общинах, - сказала она. - Соответственно, я не вижу возможным, чтоб в этом году мы успели это сделать".

Реклама

Верещук назвала апрель следующего года "самым ранним возможным сроком проведения выборов".

Очередные местные выборы в Украине должны были бы состояться 25 октября 2020 года.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что местные выборы состоятся в 2020 году. Об этом заявил в эфире одного из телеканалов. Он добавил, что в партии "Слуга народа" недовольны многими представителями на местах, поскольку большая часть органов власти работает неэффективно.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама