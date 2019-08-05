Заинтересованность Украины в сотрудничестве с США очевидна. Это гарантии безопасности, помощь в войне и ресурсы на развитие

Президент США Дональд Трамп / Фото: AFP

В "Слуге народа" рассказали, на чем сосредоточится Зеленский в переговорах с Трампом Зеленюк Кристина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF 2019-08-05T14:39:00+03:00 Украина Заинтересованность Украины в сотрудничестве с США очевидна. Это гарантии безопасности, помощь в войне и ресурсы на развитие

На переговорах с Дональдом Трампом в США Украине стоит сфокусироваться на трех приоритетных вещах: гарантиях безопасности, помощи в войне против России и ресурсах на развитие. Об этом сайту "Сегодня" сказал избранный депутат от "Слуги народа", кандидат на пост главы парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.

Что касается гарантий безопасности, по словам Богдана Яременко, речь идет о поддержке продвижения к членству в НАТО: решение этого вопроса в рамках двусторонних договоренностей или в рамках американского законодательства.

"К примеру, была такая очень неудачная попытка у Порошенко получить статус основного партнера за рамками НАТО. Это может быть одним из способов. Хотя все они очень разные по своей природе и, скажем так, полученным гарантиям. Но это то, что нужно Украине", – считает Яременко.

В вопросе помощи в войне Америка уже делает многое, и это, по словам Богдана Яременко, нужно продолжать.

"Думаю, не зря сейчас звучат заявления и Данилюка (секретаря СНБО. – Авт.) и других о пересмотре подходов к военно-промышленному комплексу и развитию отношений с иностранными государствами. То есть речь идет о том, что Украина будет не только выпрашивать вооружение, но и говорить о закупках и совместном производстве. И тут большие перспективы, которые будут завязаны не только на финансы, но и на борьбу с коррупцией и другие организационные вопросы. Это большой комплекс проблем, который не стоит воспринимать, как просто передачу вооружений", – сказал Богдан Яременко.

Что касается ресурсов на развитие – это финансовая помощь со стороны США, со стороны МВФ, где США могут много в чем содействовать.

"Также я бы сюда относил и инвестирование со стороны США, особенно в ту сферу, которую президент делает своим основным слоганом – диджитализация. Это то, где США или американские фирмы могут очень много чего для нас сделать. У американцев тоже есть свои интересы. Они тоже хотят добиться, чтобы Украина все-таки вышла на уровень устойчивого развития, могла себя содержать, и они это связывают с экономическими, финансовыми, налоговыми и социальными реформами, борьбой с коррупцией и т д. То есть все эти вопросы будут подниматься американской стороной на разных уровнях", – подытожил Богдан Яременко.

Напомним, 3 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом должна пройти в сентябре в Вашингтоне. Хотя ранее замглавы Офиса президента по внешнеполитическим вопросам Вадим Пристайко говорил, что визит Владимира Зеленского в США и его переговоры с Дональдом Трампом пройдут в августе.

Больше о переговорах Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, о том, что обсудят президенты и присоединится ли Вашингтон к переговорам с Россией по Донбассу, читайте во вторник, 6 августа, в большом материале на сайте "Сегодня".

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