В смертельном ДТП на Донбассе погиб боец ВСУ: что известно о трагедии
57-й омбр ВСУ имени кошевого атамана Костя Гордиенко понесла небоевые потери
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Инцидент случился вчера, 17 июня, сообщает пресс-служба 57-й омбр ВСУ имени кошевого атамана Костя Гордиенко на своей странице в Facebook.
Как стало известно, в результате ДТП погиб военнослужащий бригады, находившийся за рулем. Также телесные повреждения получил пассажир автомобиля – тоже военнослужащий бригады.
Сейчас по данному факту проводятся следственные действия, сказано в сообщении.
Напомним, сообщалось, что в апреле 2019-го под Ровно БТР раздавил легковушку . В Здолбунове водитель бронетехники пытался избежать наезда на мать с ребенком.
Также в октябре 2016-го сообщалось о смертельном ДТП на Донбассе, где БТР протаранил автобус с рабочими обогатительной фабрики. Водитель транспорта погиб на месте. Кроме того, еще одну женщину с различными травмами забрала "скорая".
Однако в аварии с боевой техникой попадают не только украинские военные - в оккупированной Макеевке произошло курьезное ДТП: столкнулось два танка боевиков.
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