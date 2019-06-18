В смертельном ДТП на Донбассе погиб боец ВСУ: что известно о трагедии

57-й омбр ВСУ имени кошевого атамана Костя Гордиенко понесла небоевые потери

Фото: Facebook.

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Инцидент случился вчера, 17 июня, сообщает пресс-служба 57-й омбр ВСУ имени кошевого атамана Костя Гордиенко на своей странице в Facebook.

Как стало известно, в результате ДТП погиб военнослужащий бригады, находившийся за рулем. Также телесные повреждения получил пассажир автомобиля – тоже военнослужащий бригады.

Сейчас по данному факту проводятся следственные действия, сказано в сообщении.

Напомним, сообщалось, что в апреле 2019-го под Ровно БТР раздавил легковушку . В Здолбунове водитель бронетехники пытался избежать наезда на мать с ребенком.

Также в октябре 2016-го сообщалось о смертельном ДТП на Донбассе, где БТР протаранил автобус с рабочими обогатительной фабрики. Водитель транспорта погиб на месте. Кроме того, еще одну женщину с различными травмами забрала "скорая".

Однако в аварии с боевой техникой попадают не только украинские военные - в оккупированной Макеевке произошло курьезное ДТП: столкнулось два танка боевиков.

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