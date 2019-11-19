В СМИ назвали время и место прибытия освобожденных украинских кораблей

Два катера и буксир ВМС Украины были освобождены оккупантами 18 ноября, но дорога займет немало времени

/ Фото: AFP

Пока Украина думает о компенсации со стороны России за захват кораблей, украинские суда направляются в порт в Николаевской области и должны прибыть туда 20 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в штабе Военно-морских сил Украины.

Освобожденные украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" сопровождают буксиры "Гайдамака", "Титан" и спасательное судно "Сапфир". В ВМС отметили, что суда сейчас направляются в порт Очакова и ожидается, что они должны туда прибыть 20 ноября в районе 16:00.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 18 ноября украинские военные суда вышли из Керчи в сопровождении российских кораблей проследовали через Керченский пролив в сторону Черного моря, их уже ждут украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака", чтобы забрать. Позже стало известно, что украинские корабли прошли под Керченским мостом. По данным российских СМИ, оккупанты решили оставить у себя личное оружие украинских моряков и корабельные документы захваченных судов в качестве "вещественных доказательств". Читайте все подробности возвращения Россией захваченных украинских кораблей.

В тренде Украина получила безвиз с тихоокеанским государством

В Кремле же заявили, что решение вернуть Украине корабли никак не связано с международным трибуналом, который обязал ранее Россию сделать это. В свою очередь в МИД РФ заявили, что корабли являются вещественным доказательством в незаконном судебном процессе и технику передали Украине на ответственное хранение, поскольку российские следователи завершили необходимые следственные действия.

25 ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Керченском проливе. В итоге были захвачены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вместе с их экипажами, всего 24 человека. Смотрите реконструкцию событий в Керченском проливе:

Все подробности в спецтеме Возвращение захваченных Россией украинских кораблей

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама