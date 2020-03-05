В СНБО назвали причину вспышки коронавируса и рассказали, что защищает от заражения

Данилов отметил, что люди, которые получили прививку от кори, почти не болеют

Причиной вспышки нового коронавируса могла стать утечка из закрытой лаборатории в китайском Ухане. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Украинскому радио".

"Прежде всего в Китае это уже за 80 тыс. Там есть город, откуда оно все пошло – это Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. И мы полагаем, что именно из этой лаборатории произошла утечка, и не надо тут на животных... что это животные, змеи и т.д. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Считаем, что именно оттуда произошла утечка", – сказал Данилов.

При этом Данилов отметил, что китайские власти предпринимали мощные меры по локализации вируса.

"Они закрыли Ухань, поскольку понимали, что у них там происходит", – подчеркнул Данилов.

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По его словам, СНБО отслеживает ситуацию с коронавирусом.

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"Мы также понимаем, в каких странах мира это происходит, более того, в каких городах, понимаем средний возраст населения, который болеет коронавирусом, понимаем, какие люди, к сожалению, умирают от него. Подавляющее большинство – это люди пожилого возраста – 80-85+. Люди, которые получили прививку от кори, почти не болеют", - сказал он.

Данилов также высказал уверенность, что в ближайшее время будет создана эффективная вакцина от коронавируса.

Напомним, Китае сообщили, что начали испытания шести видов вакцин от коронавируса.

Согласно последним данным, в Китае, на который приходится основная масса заболевших, по последним данным, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели свыше 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.

Отметим, в Украине официально подтвержден один случай заражения коронавирусом.

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