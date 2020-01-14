В СНБО объяснили действия посольства в первые часы после крушения самолета в Иране

Киеву нужно было наладить сотрудничество с иранскими властями, сказал Данилов

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Заявление Посольства Украины в Иране сразу после авиакатастрофы под Тегераном о том, что самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам, было санкционировано Киевом. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает "Цензор.net".

"Заявление посольства было санкционировано нами, это было необходимо решение, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, и мы понимали риски. Мы благодарны украинским дипломатам в Тегеране, которые действовали профессионально и качественно. Наши действия полностью соответствуют национальным интересам, мы видим, что результаты нашей работы полезны для нашего государства. И за это я готов отвечать", - сказал он.

Напомним, в первой версии текста заявления Посольства Украины в Иране было указано: "По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается".

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Однако позже текст был отредактирован. При этом в обновленной версии сообщения указано: "Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера".

Данилов также заявил, что Украина может созвать заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций, если будет доказано, что украинский Boeing 737 в Иране сбили умышленно.

Как известно, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины.

Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности иранских ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами принес свои извинения за поражение украинского самолета МАУ вблизи Тегерана.

Более детально читайте в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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