В СНБО прошло совещание по противодействию информационной агрессии: детали

Кривонос провел совещание / Фото: СНБО

Заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос провел координационное совещание по вопросам противодействия агрессии против Украины в информационной сфере. Об этом сообщил у себя в Facebook.

"Во исполнение Указа Президента Украины №200 / 2019 и решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства" и реализации программы "Пять шагов" вчера провел закрытое координационное совещание с представителями силовых ведомств по информационному противоборству и информационному противодействию агрессии против Украины", - написал Кривонос.

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По его словам, "налаживание четкой межведомственной координации, обмен информацией, единые базовые нарративы, четкая взвешенная государственная реакция на информационные наступательные действия против Украины, четко выстроена система защиты информационного пространства, активные информационные наступательные атаки на нашего врага способны добавить незаурядные преимущества в борьбе за мир и независимость Украины".

Ранее Сергей Кривонос сообщил, что в Украине прошли испытания ракет реактивной системы залпового огня "Вильха" с увеличенной дальностью поражения.

Чиновник отметил, что СНБО принято ряд решений по скорейшему принятию на вооружение и поставке новых ракет для реактивных систем залпового огня.

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