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В списке "красных" снова изменения: в каких областях не разрешили смягчать карантин

27 июля, 13:23

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Киев не входит в этот список

Коронавирусная инфекция не убавляет темпы распространения в Украине. В связи с этим на данный момент шесть областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мер.

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Как сообщает Минздрав Украины, карантин смягчать нельзя в:

  • Винницкой области;
  • Волынской области;
  • Закарпатской области;
  • Львовской области;
  • Тернопольской области;
  • Харьковской области.

Столица не входит в этот список. По сравнению с данными за 26 июля, из обновленного списка исключили Житомирскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую, Черновицкую области и добавили Харьковскую.

Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором имеется один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве, по состоянию на 27 июля, зафиксировано 7690 случаев заболевания COVID-19, из которых за сутки – 70 случаев.

Напомним, что ранее вспышки коронавируса обнаружили в Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре, а также в общежитии Института спецсвязи и защиты информации Национального технического университета "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" (НТУУ "КПИ").

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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