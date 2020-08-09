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В списке "красных" снова изменения: в каких областях Украины нельзя смягчать карантин

9 августа, 18:05

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В этих регионах завышены эпидемические показатели

Минздрав в очередной раз обновил список областей, которые не готовы к смягчению карантина. Так, по состоянию на 9 августа в Киеве и еще восьми регионах нельзя ослаблять противоэпидемические меры.

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Как рассказали в Министерстве здравоохранения Украины, в перечень "красных" попали такие области:

  • Киев (превышена динамика);
  • Волынская область (превышен процент выявления больных);
  • Ивано-Франковская область (превышен процент выявления больных);
  • Киевская область (превышена динамика);
  • Львовская область (высокая загруженность коек);
  • Одесская область (превышены динамика и процент выявления больных);
  • Ровенская область (превышен процент выявления больных);
  • Харьковская область (превышены динамика и процент выявления больных);
  • Черновицкая область (высокая загруженность коек и превышены динамика и процент выявления больных).

Отметим, что по сравнению с 8 августа из списка убрали Черниговскую область, а внесли туда Львовскую.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса.

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