В списке "красных" снова изменения: в каких областях Украины нельзя смягчать карантин

Минздрав в очередной раз обновил список областей, которые не готовы к смягчению карантина. Так, по состоянию на 9 августа в Киеве и еще восьми регионах нельзя ослаблять противоэпидемические меры.
Как рассказали в Министерстве здравоохранения Украины, в перечень "красных" попали такие области:
- Киев (превышена динамика);
- Волынская область (превышен процент выявления больных);
- Ивано-Франковская область (превышен процент выявления больных);
- Киевская область (превышена динамика);
- Львовская область (высокая загруженность коек);
- Одесская область (превышены динамика и процент выявления больных);
- Ровенская область (превышен процент выявления больных);
- Харьковская область (превышены динамика и процент выявления больных);
- Черновицкая область (высокая загруженность коек и превышены динамика и процент выявления больных).
Отметим, что по сравнению с 8 августа из списка убрали Черниговскую область, а внесли туда Львовскую.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса.
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