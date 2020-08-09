В списке "красных" снова изменения: в каких областях Украины нельзя смягчать карантин

В этих регионах завышены эпидемические показатели

Минздрав в очередной раз обновил список областей, которые не готовы к смягчению карантина. Так, по состоянию на 9 августа в Киеве и еще восьми регионах нельзя ослаблять противоэпидемические меры.

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Как рассказали в Министерстве здравоохранения Украины, в перечень "красных" попали такие области:

Киев (превышена динамика);

Волынская область (превышен процент выявления больных);

Ивано-Франковская область (превышен процент выявления больных);

Киевская область (превышена динамика);

Львовская область (высокая загруженность коек);

Одесская область (превышены динамика и процент выявления больных);

Ровенская область (превышен процент выявления больных);

Харьковская область (превышены динамика и процент выявления больных);

Черновицкая область (высокая загруженность коек и превышены динамика и процент выявления больных).

Отметим, что по сравнению с 8 августа из списка убрали Черниговскую область, а внесли туда Львовскую.

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