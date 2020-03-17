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В среду будет шикарная погода: где в Украине потеплеет до +15

17 марта, 13:54

Сергей Мартынец

Погода будет не только теплой, а еще сухой и солнечной

В Украину возвращается потепление – 18 марта во всех областях будет светить солнце, никаких осадков и температура воздуха до +15. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Завтра, 18 марта, во всех областях Украины будет светить солнце, будет сухо, ясно и относительно тепло. Температура воздуха в течение дня ожидается 8-12 градусов, на западе 10-15 градусов", – написала она.

В Киеве среда обещает быть солнечной и теплой, до 10 градусов. А уже в четверг столбики термометров "прыгнут" до +15.

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Диденко добавила, что существенно похолодает на выходных, даже возможен мокрый снег.

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Как сообщали новости "Сегодня", ночь с четверга на пятницу, 6 марта, стала самой теплой за последние 140 лет метеонаблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что температура под утро пятницы не опустилась ниже 5,7 градуса тепла, таким образом, превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1999 году, на 0,7 градуса. Но на этом март не останавливается – температура в Киеве побила уже девять температурных рекордов.

Весна в Украине продолжает удивлять не меньше, чем осень и зима. Начался март с аномально высоких температур. Но что ждет украинцев дальше? Синоптики дали прогноз до конца весны.

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Источник: Сегодня

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