В среду по всей Украине будет очень жарко

В основном на большей части территории страны будет сухо

Фото: Pixabay

В среду, 26 июня, в Украине сохранится сухая и жаркая погода. Об этом передает украинский Гидрометцентр.

Отмечается, что 26 июня в Украине без осадков, только ночью в южной части местами ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-восточный с переходом в западных и северных областях на юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 12-17 градусов, на юге страны 18-23 градуса; днем 27-32 градуса.

Как сообщали новости "Сегодня", летний зной, буквально испепеляющий большую часть Украины уже в течение двух недель, продержится недолго. Также по стране продолжат кочевать дожди. Синоптики рассказали, когда уйдет жара.

А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.

Но главное – не оставляйте детей и животных запертыми в автомобилях. Почему – читайте в материале "Сегодня":

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