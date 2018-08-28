В США объяснили, когда Украина сможет применить против российских войск Javelin
Курт Волкер спрогнозировал, какой дальше будет ситуация на полях боевых действий
Американский ПТРК Javelin Украина будет использовать в том случае, если Россия пойдет в танковое наступление.
Об этом заявил в интервью "Голосу Америки" спецпредставитель США Курт Волкер.
Он напомнил, что переданные Украине американские ПТРК являются оборонительным вооружением.
"Если Россия начнет танковое наступление – да (можно применять Javelin. – Ред.). Именно для этого это оружие. Это – оборонительное оружие против танкового наступления", – сказал Волкер.
В то же время он уверен, что Россия не пойдет на такие меры и продолжит поддерживать конфликт в низкой интенсивности – стрелковое оружие и минометы будут основным раздражителем.
"Думаю, что также очень трагическое насилие низкой интенсивности продлится с использованием минометов, снайперов, бомб и мин. Думаю, это часть уже известного нам цикла – время от времени идет эскалация, а потом тишина. Это было во время "Нормандского формата", – подчеркнул американский дипломат.
Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал об условиях США по использованию американского оружия на Донбассе. По его словам, на сегодняшний день определенные ограничения, которые приняты в отношении Украины.
Как рассказывал руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак говорил, что на испытаниях украинские ПТРК "Скиф" и "Корсар" оказались не хуже Javelin.
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