В США объяснили, когда Украина сможет применить против российских войск Javelin

Курт Волкер спрогнозировал, какой дальше будет ситуация на полях боевых действий

Американский ПТРК Javelin Украина будет использовать в том случае, если Россия пойдет в танковое наступление.

Об этом заявил в интервью "Голосу Америки" спецпредставитель США Курт Волкер.

Он напомнил, что переданные Украине американские ПТРК являются оборонительным вооружением.

"Если Россия начнет танковое наступление – да (можно применять Javelin. – Ред.). Именно для этого это оружие. Это – оборонительное оружие против танкового наступления", – сказал Волкер.

В то же время он уверен, что Россия не пойдет на такие меры и продолжит поддерживать конфликт в низкой интенсивности – стрелковое оружие и минометы будут основным раздражителем.

"Думаю, что также очень трагическое насилие низкой интенсивности продлится с использованием минометов, снайперов, бомб и мин. Думаю, это часть уже известного нам цикла – время от времени идет эскалация, а потом тишина. Это было во время "Нормандского формата", – подчеркнул американский дипломат.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал об условиях США по использованию американского оружия на Донбассе. По его словам, на сегодняшний день определенные ограничения, которые приняты в отношении Украины.

Как рассказывал руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак говорил, что на испытаниях украинские ПТРК "Скиф" и "Корсар" оказались не хуже Javelin.