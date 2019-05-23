В США озвучили колоссальную помощь Украине после Революции достоинства
С 2014 года Вашингтон выделил на нужды ВСУ более 1,1 млрд долларов
За последние пять лет Вашингтон выделил на повышение обороноспособности украинских войск и защиту государственных границ страны более 1,1 млрд долларов.
Об этом 23 мая сообщили на странице американского посольства в Украине, спустя несколько дней после того, как ВСУ получили от США два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36.
"Начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защиты ее границ", – заявили дипломаты.
Также отмечается, что в знак крепкого оборонного партнерства между двумя государствами полковник вооруженных сил США Боб Питерс и глава администрации Государственной специальной службы транспорта Украины генерал-лейтенант Николай Мальков посадили дерево.
Напомним, как сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматриваются Конгрессом США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере по сравнению с текущим годом.
В сентябре 2018 года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.
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