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В США озвучили колоссальную помощь Украине после Революции достоинства

23 мая, 19:01

С 2014 года Вашингтон выделил на нужды ВСУ более 1,1 млрд долларов

Фото: AFP

За последние пять лет Вашингтон выделил на повышение обороноспособности украинских войск и защиту государственных границ страны более 1,1 млрд долларов.

Об этом 23 мая сообщили на странице американского посольства в Украине, спустя несколько дней после того, как ВСУ получили от США два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36.

"Начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защиты ее границ", – заявили дипломаты.

Также отмечается, что в знак крепкого оборонного партнерства между двумя государствами полковник вооруженных сил США Боб Питерс и глава администрации Государственной специальной службы транспорта Украины генерал-лейтенант Николай Мальков посадили дерево.

Напомним, как сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматриваются Конгрессом США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере по сравнению с текущим годом.

В сентябре 2018 года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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Тег ВСУ, обороноспособность, армия Украины, армия США, помощь Украине

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