В США подняли сине-желтый флаг Украины в честь праздника

23 августа в Украине отмечают День флага

Фото украинского Посольства в США

На территории посольства Украины в Вашингтоне во время празднования Дня Государственного флага подняли сине-желтый флаг. Об этом сообщили в пресс-службе украинского диппредставительства в США.

"В Вашингтоне в посольстве Украины в США в День Государственного флага Украины торжественно подняли сине-желтый флаг", – указали в посольстве.

Напомним, что 23 августа страна отмечает День Государственного флага Украины. Этот праздник учрежден указом второго президента Украины Леонидом Кучмой 23 августа 2004 года.

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На Софийской площади в центре Киева в пятницу, 23 августа, в День госфлага, состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Украины. В мероприятии принял участие президент Владимир Зеленский.

"Сегодня" поставили перед собой амбициозную задачу – установить рекорд Украины ко Дню государственного флага и Дню Независимости.

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Съемочные группы "Сегодня" одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках Украины: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках. Эксперты зафиксируют собственный рекорд "Сегодня".

Направление поездок съемочные группы разыграли путем жеребьевки.

Кроме того, к 28-й годовщине независимости Украины "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости".

24 августа, в День Независимости Украины, в эфире выпуска "Сегодня" впервые пройдет награждение премией "Герои Сегодня". Спецвыпуск будет посвящен историям украинцев, поступки которых достойны особого уважения. На открытой площадке с видом на живописную панораму столицы, Олег Панюта и Анна Панова проведут эфир с использованием технологий дополненной реальности. Они расскажут зрителям "Сегодня" про знаковые события украинской независимости и познакомят с героями премии.

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