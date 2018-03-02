В США "положили глаз" на украинские танки "Оплот"

Сегодня, 08:12

Завод имени Малышева поставит танки на экспорт в Америку


Государственное предприятие "Завод имени Малышева" поставит на экспорт в США один танк "Оплот". В дальнейшем это может привести к сотрудничеству между Украиной и США в сфере тяжелого вооружения.

Как сообщил в интервью информационному агентству "Оборонно-промышленный курьер" представитель украинского оружейного бизнеса, поставка будет осуществлена через государственную компанию – спецэкспортера.

Собеседник "ОПК" считает такую поставку перспективной, поскольку, по его словам, речь идет об изучении американской стороной украинских технологий и вероятного военно-технического сотрудничества с Украиной.

Стоит добавить, что генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес недавно посещал танковый завод в Харькове, где и производят танки "Оплот", после чего выразил удивление оборонной сферой Украины.

Напомним, в 2018 году ГП "Завод имени Малышева" завершает таиландский танковый контракт. В 2017 году завод отгрузил для Таиланда четыре партии танков БМ "Оплот", три из которых в количестве 17 единиц уже получены заказчиком. Последняя партия из шести машин покинула цеха предприятия 27 декабря 2017.

Кроме того, согласно сообщению официальных лиц, в текущем году первые танки "Оплот" могут появиться в составе ВСУ.

Глава Минобороны Степан Полторак сообщил, что принято решение о подписании договоров на производство и поставку танков "Оплот" в зону АТО.
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