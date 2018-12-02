В США предложили объявить Азовское море международными водами и ввести туда корабли НАТО

После того, как Российской Федерацией был фактически денонсирован договор 2003 года о том, что воды Азовского моря могут использоваться совместно с Украиной, воды акватории должны быть признаны международными на уровне международных судебных инстанций, признав акваторию международной зоной. А вместе с этим Украина должна выслать приглашение НАТО с тем, чтобы открыть Азовское моря для навигации кораблям Альянса. Такое заявление сделано экс-спецсоветником командующего армией США в Европе Марком Войджером в эфире телеканала Еспресо.TV.

"Россия хочет вытеснить, вообще выбить из Черного моря флот НАТО и США. Представьте себе ситуацию в будущем, когда Украина будет членом НАТО, а натовские корабли не смогут заходить в Азовское море? Это же будет парадокс!", – отметил Войджер.

По его словам, как НАТО, так и США в частности, должны поддерживать Украину не только заявлениями, но должны предоставить больше оружия – в частности, радаров и противокорабельных ракет.

"Если россияне смогут сейчас фактически установить контроль над морем, то в будущем их будет очень сложно выбить из Азова, даже правовыми методами. Для вашего руководства (для властей Украины – Ред.) сейчас настал момент действовать в международном измерении", – отметил американский эксперт.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко отмечал, что Россия не откажется от агрессии по отношению к Украине и будет продолжать испытывать мир на прочность.

Кроме того, Петр Порошенко снова призвал НАТО ввести свои корабли в Черное море в качестве сдерживающего фактора в отношении России, а также настаивает на жестком наказании Москвы за ее поведение.

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