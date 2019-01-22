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В США призвали Россию прекратить оккупацию Крыма

Сегодня, 11:40

Посольство США в Украине в День Соборности обратилось к России с очередным требованием

В США призвали Россию прекратить оккупацию Крыма //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6e2/d59/5c46e2d590e09.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6e2/d59/5c46e2d590e09.jpg Украина Посольство США в Украине в День Соборности обратилось к России с очередным требованием

По случаю 100-й годовщины Дня Соборности, посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало Российскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом говорится на официальной странице посольства в Twitter.

"Мы в очередной раз призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включительно с Крымом и территориальными водами", – говорится в сообщении.

Напомним, 22 января в Украине ежегодно празднуется День Соборности – дата провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

Также мы писали о том, что в День соборности Украины в Киеве на мосту Патона пройдет традиционная патриотическая акция, во время которой участники объединят живой цепью два берега Днепра. 

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с праздником. Акт воссоединения УНР и ЗУНР, по мнению главы государства, стал одной из исторических основ Акта провозглашения независимости Украины

Россия, США, соборность, Украина, суверенитет, целостность Украины

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