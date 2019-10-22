В США требуют внести полк "Азов" в список террористов: появилась реакция военных

Фото: "Азов"

Американские конгрессмены требуют от Госдепартамента США внести полк "Азов", входящий в Нацгвардию Украины, в список террористических организаций. В самом военном формировании назвали такую инициативу 40 американских политиков чушью и информационной атакой на Украину.

Американские политики отмечают, что у американского правительства есть инструменты противостояния угрозе, если гражданин США будет действовать в году террористам ИГИЛ. Но в то же время они сетуют, что нет такого рычага относительно, если американец присягнет на верность зарубежной насильственной белой экстремистской группе за рубежом. К такому типу организаций конгрессмены относят и "Азов".

Так, в Конгрессе указывают на связь между "Азовом" и террористом, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года.

"В своем манифесте стрелок упоминал, что тренировался вместе с батальоном "Азов" в Украине и постоянно носил символ, связанный с ними. Оба стрелка в городах Повей (Калифорния) и Эль-Пасо (Техас), говорили, что на их прямо повлиял теракт в Крайстчерч. Связь между "Азовом" и терактами в Америке очевидна. Батальон "Азов" является известной ультранационалистической милицейской организацией в Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды. ... В относительно короткой истории этой группы ООН зафиксировала нарушения прав человека и случаи пыток. Несмотря на эти факты, по данным ФБР, "Азов" рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан годами", – говорится в письме.

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Отметим, что конгрессмены хотят внести "Азов" в список террористических организаций, в который уже включены ИГИЛ, Аль-Каида, Хамас, Хезболла, Боко Харам и другие.

В свою очередь в самом полку "Азов" заявили, что данное обращение американских конгрессменов является ничем иным, как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность.

Военные напомнили, что именно они в 2014 году освободили Мариуполь от российско-террористических войск, в 2015-м совершили успешное наступление в районе Павлополя и Широкино, а также по сегодняшний день продолжают нести службу на Донбассе в составе Операции объединенных сил.

"Полк "Азов", как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что приравнивая "Азов" к террористам, 40 членов Палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте . Причина, которая якобы стала толчком к появлению подобных обращений в США, считаем полной чушью, ведь никаких доказательств причастности подразделения "Азов" к террористическим актам в Новой Зеландии никогда не существовали в природе, и является банальной ложью и клеветой", – говорится в заявлении "Азова".

Как сообщали новости "Сегодня", в 2018 году ведущий исследователь BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявлял, что на Донбассе уже якобы используется летальное оружие из США, и оно якобы было у "Азова". Речь шла о гранатометах американского производства, которые якобы были поставлены в Украину еще в 2017 году. В то же время в "Азове" прокомментировали ситуацию с американскими гранатометами.

Смотрите также видео, как бойцы полка "Азов" летом этого года уничтожили на Донбассе редчайшую российскую технику "Зоопарк". Этот комплекс является контрбатарейным современным радаром:

Видео: YouTube

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