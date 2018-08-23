"В СССР был встроен "ген смерти", он встроен и в путинскую РФ": интервью с Юрием Щербаком

О том, как в 1991 году Леонид Кравчук смог вывести Украину из состава СССР без территориальных потерь, что пытался использовать Борис Ельцин для давления на Киев, почему Россия стремится к самораспаду и кто от этого выиграет, в интервью сайту "Сегодня" рассказал Юрий Щербак, бывший народный депутат СССР, первый министр охраны окружающей среды Украины, посол в Израиле, США и Канаде.

Юрий Щербак. Фото: А. Яремчук

- Почему в начале 1990-х Украине удалось получить независимость без потери территорий УССР?

- Есть несколько факторов, которые сыграли свою роль. Первое: мудрость президента Кравчука. Я убежден, что он лучший президент Украины, он человек, который навсегда вошел в украинскую историю. Я видел его много раз во время различных ситуаций и понимаю, что любой другой мог бы провалить это дело – или поддаться на шантаж Москвы, или наоборот, сильно ухудшить отношения до определенных последствий.

Второе: невероятные и неожиданные результаты референдума. (На референдуме 1 декабря 1991 года 90,32% людей, принявших участие в волеизъявлении, проголосовали "за" подтверждение Акта провозглашения независимости Украины, даже в Крыму "за" независимость проголосовали 54%, тогда как "против" – 42%. – Ред.)

Третье: роль Украины в конструкции СССР. Без Украины он разваливается. Империя не могла существовать без Украины.

Четвертое: исторически сложилось, что украинцы и весь СССР разуверились в коммунизме, поскольку были серьезные экономические проблемы, национальные волнения.

Пятое: в Украине была серьезная чернобыльская проблема. Я ездил в зону отчуждения; когда возвращался, встречался с людьми. Даже старых коммунистов это все возмущало. За несколько месяцев эта идеология развеялась как туман. Чернобыль – для Украины фактор.

Комбинация этих внутренних факторов позволила Украине выйти из состава СССР.

- А внешний фактор?

- Внешний фактор – позиция Бориса Ельцина. Главной целью Бориса Ельцина было возглавить Россию, уничтожить политического врага – Горбачева. Он благодаря временному союзу с Кравчуком одержал победу над Горбачевым. Ельцин правильно все рассчитал, что СССР – фикция.

- Что вы имеете в виду?

- То, что называлось СССР, было Россией. Я сейчас перечитываю воспоминания Черчилля, он нигде даже не пишет "СССР", везде – Россия. Рузвельт и Гитлер тоже говорили "Россия". То есть, без политических декораций все понимали, что Россия является сердцевиной империи, идет ли речь о Российской империи, или об СССР. Борис Ельцин, желая возглавить Россию, взял власть над сердцевиной СССР. РСФСР была мощной республикой, он поднял ее роль, поскольку она не имела своего правительства в составе СССР. В определенный момент его союзниками были Украина и Беларусь, но только в деле смещения власти Горбачева и захвата власти в России.

- Когда этот ситуативный союз перестал действовать?

- Борис Ельцин захватил власть, но это не означало, что к власти пришли российские демократы, в которых я тогда верил. Я на своем опыте убедился в верности слов польского политического гения Юзефа Пилсудского, который говорил: "мы все ехали в поезде "демократия", а вышли на станции "нация". Ельцин так же. В его окружении были абсолютно откровенные имперцы. Я их видел. Там люди сознательно настаивали на том, чтобы важные предприятия размещали в России, а не в Украине, хотя УССР была индустриализированной республикой. Это создавало напряженность еще в СССР.

Трения начались через несколько дней после развода. Помощники Ельцина говорили: мы Крым не отдадим! Они хотели поиграть границами, но были связаны демократическим происхождением и Хельсинским соглашением о нерушимости границ. Республики имели хоть и административные границы, но менять их было неудобно. Мы знали, что в Москве хотели аннексировать Крым под разговоры о его "независимости", но Леонид Кравчук сумел убедить Ельцина, что не стоит этого делать. И, думаю, что было и прогрессивное ядро в ельцинском окружении, как Козырев и Бурбулис, которые его от этих авантюр отговаривали.

Борис Ельцин был убежден, что Украина "поиграет в независимость", а потом сама попросится в Россию. Ну а если начнет сопротивляться, то ей можно выставить счет за энергоносители. Они понимали, что энергоресурсы Сибири могут стать оружием Москвы против экономики Украины. Но это все под прикрытием демократического камуфляжа, поэтому откровенно вести себя так, как Путин, они не могли.

- Почему украинская политическая элита прошла путь примитивизации от Кравчука к Януковичу?

- Потому что элиты как таковой не было. Было огромное влияние двух факторов. Первый: коммунистическо-социалистический. Это левые, которые пили кровь из Украины, которые хотели здесь установить советчину. Они всю жизнь читали Ленина и Сталина, да еще и не все и невнимательно, были людьми невежественными, не знали жизни на Западе, какие там теории, индустрия. Они проголосовали за независимость, потому что преждевременно испугались Ельцина. Это "красные бароны", секретари обкомов, генералы КГБ/МВД, они иной Украины, чем социалистическая Украина, не могли представить. С этим распрощались только в 2014 году, да и то, думаю, в середине там сидят коммунистические или социалистические идеалы.

Второй фактор: влияние Москвы. Вот эта группа "крепких хозяйственников" без команды из Москвы ничего не могли придумать. Они не представляли жизни без Госплана и выбивания фондов из Москвы. До 2014 года на смотр в Москву еще ездили, чтобы Путин дал ярлык на княжество Киевское. Часть политиков до сих пор ездят, берут там инструкции. Это вылечит только смена поколений, когда люди будут знать, что мир шире, чем Россия.



- А почему современная РФ страдает такими имперскими амбициями?

- Трудно сказать. Я с большой симпатией относился и отношусь к русским. Во время эвакуации я три года прожил в России, там пошел в первый класс. Я видел очень хороших людей. Конечно, были разные люди. Моему старшему брату говорили, что "хохлы – предатели". Но это была сталинская идея, надо же было объяснить, почему он не был готов к войне в Беларуси и Украине.

Мы жили в семье интеллигентных русских. Мой брат там начитался эсеровской литературы, потому что глава семьи, где мы жили, ненавидел сталинский режим. Его сын попал в концлагерь, где и умер. Я видел Россию порабощенную, несчастную, разбитую сталинскими репрессиями так же, как и Украина.

Почему так теперь? Думаю, есть "ген смерти", который встроен в эту страну. Посмотрите на Российскую империю. Она до абсурда дошла и развалилась, не смогла перестроиться очевидным путем – в конституционную монархию. "Ген смерти" был встроен в сталинский СССР, встроен он и в путинскую РФ. Они идут к своему концу. Они обречены на поражение, потому что сейчас они делают такие ошибки, что даже удивительно. И идут они очевидным путем – к самораспаду. А если учесть, что реальной их проблемой является не Америка, а Китай, то значительные эти территории займет Китай.

Есть, конечно, менее вероятный, но более страшный сценарий. Московский царь может начать большую войну, с применением ядерного оружия, тогда Украину превратят в поле боя. Это может быть страшный катаклизм XXI века.

- Какой будет судьба Крыма, если отбросить самый негативный сценарий?

- Любой нормальный человек, который посмотрит на карту, увидит, что Крым – отросток Украины. Я читал материалы второй половины 1940-х годов, когда в Крыму был ужасный голод. Это был период, когда выселили крымских татар, а русские не могли ничего там сделать – поставки были из РСФСР. И они просили, чтобы Запорожская область и Украина в целом, которая уже восстанавливала свое сельское хозяйство, поставляли продукты, а затем – воду. Крым естественно связан с украинской землей. Международное право тоже на стороне Украины. Поэтому Крым вернется в Украину. Чем это закончится для людей, которые сейчас живут в Крыму и которые выступили за аннексию – мне трудно сказать.

Напомним, недавно исполнилось ровно 27 лет с момента создания ГКЧП. Публицист Сергей Петрик в своем блоге на сайте "Сегодня" вспомнил, как эти события повлияли на путь Украины к независимости.