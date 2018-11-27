В Стамбуле начался Священный Синод по Томосу для Украины

Сегодня, 11:37

Советник президента Павленко уже успел встретиться с Вселенским патриархом Варфоломеем

Вселенский патриархат. Фото: facebook.com/ecumenicalpatriarchate
Вселенский патриархат. Фото: facebook.com/ecumenicalpatriarchate

В Стамбуле (Турция) начался трехдневный Священный Синод Вселенского патриархата, на котором должен быть утвержден текст Томоса для автокефалии Украинской церкви. Там уже находится представитель Украины – советник главы украинского государства, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

"По поручению президента Украины, нахожусь в Стамбуле, где 27-29 ноября Священный Синод Вселенского патриархата", – написал он в Facebook.

По его словам, вчера он встречался со Вселенским патриархом Варфоломеем и рассказал, о чем говорили.

"Имели длительную теплую беседу о событиях в Украине и об окончательных шагах к предоставлению Томоса об автокефалии (полной независимости) Православной церкви в Украине – согласно уже принятых решений Синода", – сообщил Павленко.

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Отметим, что Украинская церковь в ожидании Объединительного собора. Недавно в Константинополе объяснили ситуацию с датой объединения церквей. Вселенский патриархат дал понять что это произойдет в декабре, а точную дату назовут на Священном синоде в Стамбуле.

Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата. Также ранее стало известно, как будет называться объединенная церковь в Украине. Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет назвал два варианта.
павленко, автокефалия, томос, вселенский патриархат

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Источник:

"Сегодня"

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