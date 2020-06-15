В столкновениях под судом в Киеве депутату разорвали футболку (видео)

Правоохранители не пропускали депутата даже после предъявления удостоверения

Сегодня Шевченковский районный суд Киева избирает меру пресечения для активиста Сергея Стерненко. А тем временем под зданием суда произошли столкновения полиции с людьми, которые пришли поддержать подозреваемого. В результате стычки досталось и народному депутату Роману Лозинскому.

"Что произошло под судом? Без явных причин "Беркут" начал задерживать митингующих. Попытался выяснить, почему грубо задерживают людей. Какая причина применения силы? Силу тут же применили против меня", – написал политик в Facebook.

В своем видео он рассказал, что правоохранители его не пропускали даже после того, как он предъявил удостоверение народного депутата.

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"В ход пошли из локти, кулаки, шлем. И это так сейчас работает Нацполиция под Шевченковским райсудом и я будут писать заявление в полицию о препятствовании работе народного депутата", – рассказал политик и продемонстрировал порванную на себе футболку после потасовки с правоохранителями.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 июня в Шевченковском суде произошла стычка активистов с полицией, люди пытались прорваться на заседание.

Видео: PavlovskyNews

Напомним, 24 мая экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о покушении на него и гибели одного из нападавших от удара ножом в живот. Позже полиция Одесской области установила местонахождение и задержала сбежавшего участника столкновения. Но уже 11 июня Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве.

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