В стоматологии новые порядки: Минздрав озвучил требования

Стоматологические клиники в Украине начали работать в обычном режиме. Но чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, необходимо соблюдать определенные нормы.
Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.
В ведомстве опубликовали права и обязанности посетителей:
- посещать стоматологию по предварительной записи;
- посещать клиники без сопровождающих (кроме сопровождения детей в возрасте до 14 лет, лиц с инвалидностью и пожилых людей);
- ожидать приема вне помещения;
- иметь доступ к антисептикам.
Правила для персонала:
- проходить температурный скрининг перед началом работы;
- быть обеспеченным респираторами без клапанов, герметичными очками, щитками для лица и шапочками;
- провести опрос пациента во время записи и в день приема;
- обеспечить изолированное пребывание пациента стоматологическом кабинете;
- соблюдать интервал между приемом пациентов не менее 15 минут;
Ранее Министерство здравоохранения Украины обнародовало новые правила для работы парикмахерских и салонов красоты в период ослабления карантина в стране.
Как известно, в Украине карантин продлен до 22 мая, однако, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, действие карантинных мер будет продлено и в дальнейшем.
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