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  1. Последние новости Украины

В стоматологии новые порядки: Минздрав озвучил требования

17 мая, 22:09

Елена Вус

Для безопасности пациенты и персонал обязаны соблюдать ряд правил

Стоматологические клиники в Украине начали работать в обычном режиме. Но чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, необходимо соблюдать определенные нормы.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

В ведомстве опубликовали права и обязанности посетителей:

  • посещать стоматологию по предварительной записи;
  • посещать клиники без сопровождающих (кроме сопровождения детей в возрасте до 14 лет, лиц с инвалидностью и пожилых людей);
  • ожидать приема вне помещения;
  • иметь доступ к антисептикам.

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Правила для персонала:

  • проходить температурный скрининг перед началом работы;
  • быть обеспеченным респираторами без клапанов, герметичными очками, щитками для лица и шапочками;
  • провести опрос пациента во время записи и в день приема;
  • обеспечить изолированное пребывание пациента стоматологическом кабинете;
  • соблюдать интервал между приемом пациентов не менее 15 минут;

Ранее Министерство здравоохранения Украины обнародовало новые правила для работы парикмахерских и салонов красоты в период ослабления карантина в стране.

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Как известно, в Украине карантин продлен до 22 мая, однако, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, действие карантинных мер будет продлено и в дальнейшем.

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карантин Минздрав правила коронавирус стоматология COVID-19

Источник: Сегодня

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