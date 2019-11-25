В суд передали дело пограничника, который работал на боевиков: подробности

Пограничник работал на "народную милицию" так называемой "ЛНР", в суд направлено обвинительное заключение. Об этом сообщает Государственне бюро расследований, которое ранее сообщило, как проходит расследование дела пятого президента Петра Порошенко.
Речь идет о пограничнике Лисичанского пограничного отряда Донецко-Луганской Государственной пограничной службы, подозреваемом в участии в террористической организации.
"Досудебным расследованием установлено: в период с июня 2014 по июнь 2015 года житель Луганской области добровольно участвовал в деятельности террористической организации – так называемой "ЛНР", - говорится в сообщении.
По данным следствия за этот период мужчина:
- осуществлял пропускной режим на блокпостах в Лисичанске Луганской области;
- проводил незаконный досмотр автотранспорта и проверку документов у водителей и пассажиров;
- принимал непосредственное участие в боевых действиях в районе города Дебальцево Донецкой области, города Стаханова Луганской области и других населенных пунктов Луганской и Донецкой областей против Вооруженных сил Украины;
- выполнял другие противоправные приказы, которые получал от своих руководителей из террористической организации "ЛНР".
Как отмечается, подозреваемый вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и начал работать в Государственной пограничной службе Украины.
Квалификация дела – участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).
В случае доказательства вины пограничнику грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Ранее сообщалось, что уголовными производствами по делам Майдана в дальнейшем будут заниматься Государственное бюро расследований, НАБУ и Нацполиция. Сейчас идет процесс передачи материалов Генеральной прокуратурой. Это тысячи томов и масса вещественных доказательств.
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