В суд передали дело пограничника, который работал на боевиков: подробности

В период с июня 2014 по июнь 2015 года житель Луганской области добровольно участвовал в деятельности так называемой «ЛНР»

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Пограничник работал на "народную милицию" так называемой "ЛНР", в суд направлено обвинительное заключение. Об этом сообщает Государственне бюро расследований, которое ранее сообщило, как проходит расследование дела пятого президента Петра Порошенко.

Речь идет о пограничнике Лисичанского пограничного отряда Донецко-Луганской Государственной пограничной службы, подозреваемом в участии в террористической организации.

"Досудебным расследованием установлено: в период с июня 2014 по июнь 2015 года житель Луганской области добровольно участвовал в деятельности террористической организации – так называемой "ЛНР", - говорится в сообщении.

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По данным следствия за этот период мужчина:

осуществлял пропускной режим на блокпостах в Лисичанске Луганской области;

проводил незаконный досмотр автотранспорта и проверку документов у водителей и пассажиров;

принимал непосредственное участие в боевых действиях в районе города Дебальцево Донецкой области, города Стаханова Луганской области и других населенных пунктов Луганской и Донецкой областей против Вооруженных сил Украины;

выполнял другие противоправные приказы, которые получал от своих руководителей из террористической организации "ЛНР".

Как отмечается, подозреваемый вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и начал работать в Государственной пограничной службе Украины.

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Квалификация дела – участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины пограничнику грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.



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