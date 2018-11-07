В суде объяснили, почему скандальный глава агрохолдинга "Мрия" вышел на свободу

Шевченковский районный суд 6 ноября отпустил экс-генерального директора агрохолдинга "Мрия" Николая Гуту, экстрадированного из Швейцарии, под личное обязательство, как об этом ходатайствовал следователь следственного управления (СУ) ГУ Нацполиции.

"Следственный судья, исходя из общих принципов уголовного производства, принципов состязательности сторон и диспозитивности, не имеет права выходить за пределы ходатайства и применять более строгую меру пресечения, чем об этом просит сторона обвинения в своем ходатайстве", – говорится в сообщении суда на его сайте.

Шевченковский райсуд подчеркивает, что 6 ноября 2018 года получил ходатайство следователя СУ ГУ Национальной полиции в г. Киеве о применении меры пресечения в виде личного обязательства в отношении Гуты, которого подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 190 УК Украины (мошенничество).

"Расследованием занимается следственное управление ГУ Нацполиции в Киеве, а процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киева", – сказал пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

Генпрокуратура сообщила о завершении экстрадиции Гуты 6 ноября, отметив, что он "разыскивался за совершение мошенничества в особо крупных размерах, что повлекло материальный ущерб на общую сумму 799 млн 300 тыс. грн".

Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации в октябре 2018 года принял решение о выдаче этого лица Украине, а 5 ноября его приняли украинские правоохранители и передали органу досудебного расследования.

Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин подчеркнул, что экстрадиция осложнялась противодействием "заинтересованных лиц не только в швейцарской, но и в украинской правоохранительной и судебной системах".

Как известно, находился в бегах с 2014 года, когда после банкротства агрохолдинга в 2014 году он скрылся от обманутых кредиторов и правоохранительных органов за границей. Топ-менеджер, которого Интерпол разыскивал за мошенничество в особо крупных размерах, владел самой дорогой виллой в Германии. Дома ему "светит" до 12 лет. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины ("Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах либо организованной группой"). Читайте подробней все о деле экс-главы агрохолдинга "Мрия".