Количество попыток пронести оружие в суды Киева выросло почти вполовину: как будут бороться

На днях в Украине приняли присягу новые судьи. Президент Владимир Зеленский принял участие в принятии присяги и призвал помнить о ней всякий раз, когда судьям будут предлагать "бенджаминов франклинов", то есть взятки. Но работа судьи не всегда связана с опасностью и коррупцией. Очень часто жизнь судьи подвергается прямой опасности от "недовольных решением" участников судебных заседаний. Некоторые граждане даже пытаются пронести в суды оружие и опасные предметы. И с каждым годом здания судов Киева и области все чаще становятся местами, где у "посетителей" изымают большое количество оружия.

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Так, лишь за минувший месяц у пришедших на заседания граждан в судах изъяли более 1200 единиц различного рода оружия и опасных предметов. И эта цифра растет ежемесячно. Как рассказал "Сегодня" спикер Управления судебной охраны столичного региона Николай Жукович, это на полтысячи больше, чем, например, было в июне.

"Как правило, в суды все чаще пытаются пронести "классическое" оружие для самозащиты. Например, травматических и пневматических пистолетов было обнаружено 193 единицы, ножей – 722, газовых баллончиков – 310", – говорит Жукович.

По его словам, наибольшее число запрещенного было выявлено в судах столицы.

"Это только за месяц, а с начала года нашей судебной охраной было выявлено более 6 660 подобных предметов", – говорит Жукович. "Сейчас речь идет только об участниках судебных процессов, потому как во время карантина вход для других категорий (например, для свободных слушателей – Авт.) ограничен", – сообщили нам в управлении судебной охраны.

По словам Жуковича, посетители по-разному объясняют и аргументируют наличие у них оружия и опасных предметов. Некоторые имеют право на ношение, например, травматических пистолетов или же "гражданских короткостволов". А некоторые тащат с собой все подряд – от ножей до гранат.

"Как правило, люди объясняют наличие оружия и опасных предметов тем, что хотят быть защищенными. Если посетитель имеет право на ношение оружия, то оружие все равно изымается и отправляется на хранение, пока посетитель в суде. А вот если у посетителя нож, или граната – то действуют по обстоятельствам. Как правило, после изъятия вызывают наряд полиции. Если же у человека есть травматическое оружие, то мы в обязательном порядке просим показать разрешение. Такое оружие мы просим оставить в специальной ячейке на входе в суд. В таких же ячейках мы просим оставлять и газовые баллончики. Это делается ради того, чтобы обезопасить судей и всех остальных участников процесса. К стати, очень скоро при проходжении в суд посетителей будут идентифицировать с помощью мобильного приложения "ДіЯ". Это облегчит работу судебной охраны", – отметил Николай Жукович.

По его словам, нет разницы – у человека есть разрешение на оружие, или нету. Находиться в помещении суда с оружием имеют право лишь те категории правоохранителей, которым это регламентировано по закону. Все остальные должны быть безоружны.

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Напомним, ранее стало известно, как соцсети помогают судебной охране выяснять, будут ли беспорядки на том или ином заседании и чего ждать на судах, где рассматриваются резонансные дела.

Также сообщалось, что в середине июня у стен Шевченковского суда Киева, где рассматривалось дело активиста Сергея Стерненко, произошли стычки.

Видео: PavlovskyNews

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