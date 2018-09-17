В Сумах состоялся чемпионат по поеданию вареников

Сегодня, 14:54

В общей сложности гости фестиваля съели более двух тысяч вареников


В Сумах состоялся чемпионат по поеданию вареников. Желающих полакомиться одним из самых известных блюд украинской кухни нашлось около двух сотен.

Вареные, на пару, жареные. Белые, розовые и желтые. С более чем десятью видами различных начинок на любой вкус и цвет.

Готовили вареники студенты кафедры пищевых технологий Сумского аграрного университета.

В общей сложности гости фестиваля съели более двух тысяч вареников.

Ранее мы писали, что вареники с картошкой в Украине за год подорожали на треть

По данным аналитиков, в цене прибавили все классические ингредиенты:

  • мука для приготовления блюда на семью из четырех человек стоит почти 7 грн;
  • картофель – 6 грн;
  • масло – 9 грн;
  • сало – 11 грн;
  • сметана – 13 грн.

Поэтому вареники с картофелем, поджаркой и сметаной в этому году будут стоить 47,5 грн против 37 грн в прошлом году.

В Киеве на ХХХ Международной агропромышленной выставке "Агро-2018" уже второй год подряд Киевская область установила национальный рекорд Украины.

Как сообщили в пресс-службе КОГА, было зарегистрировано два новых рекорда – "Герб из самого большого количества роз" и "Самый большой вареник с картошкой".
видео, Украина, вареники

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