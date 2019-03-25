В течение недели от осложнений кори в Украине умерли четыре человека
После нескольких недель падения уровень заболеваемости снова начал расти
В течение недели от осложнений кори в Украине умерли четыре человека. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"После нескольких недель падения уровень заболеваемости снова начал расти. Согласно оперативным данным, больше всего новых случаев кори с 15 по 21 марта включительно зарегистрировано в Хмельницкой (207 больных: 95 взрослых и 112 детей), Львовской (186: 56 взрослых и 130 детей), Киевской (177: 99 взрослых и 78 детей), Ровенской (157: 39 взрослых и 118 детей), а также в Киеве (203: 110 взрослых и 93 ребенка)", - говорится в сообщении.
Напомним, в 2018 году от осложнений кори умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом на протяжении года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.
Медики призвали родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок. Врачи напомнили, что бесплатно могут вакцинироваться дети в возрасте до 18 лет, а также взрослые из групп риска – военные-участники операции Объединенных сил, студенты, педагоги и медики.
Также мы сообщали, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады. Министерство образования и науки совместно с Минздравом издали указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады.
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