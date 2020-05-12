В Telegram появился бот с персональными данными украинцев: СБУ отреагировала

Министр Федоров опроверг сообщения о том, что источником данных могло быть приложении "Дія"

Служба безопасности Украины, которая ранее рассказала о новой угрозе от российских хакеров, начала расследование появления в Telegram бота с большим объемом персональных данных. Об этом в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр опроверг сообщения о том, что источником данных могло быть приложение "Дія".

"Это невозможно даже теоретически! Во-первых, и главное, "Дія" не имеет базы данных и не накапливает такую информацию. Во-вторых, количество информации, которое доступно в указанном боте намного, в десятки, а то и сотни раз, превышает то, с которой работает "Дія", - написал он.

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Министр также отметил, что предварительный анализ информации бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в даркнете.

"В частности, речь идет о базе данных ПриватБанка (до национализации), а также других частных (негосударственных) баз данных. Например, в боте доступны пароли от ВКонтакте, Linkedin", - сообщил Федоров.

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Глава Минцифры сообщил, что СБУ "начаты соответствующие следственные действия по работе телеграмм-боту и доступных в нем персональных данных".

Напомним, "Дія" – украинское приложение для смартфонов, разработанное Министерством цифровой трансформации.

Более подробно о возможностях приложения читайте в материале: Электронное государство: какие услуги доступны украинцам онлайн.

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