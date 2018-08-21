Местные охотники говорят, волчьих следов вокруг здешних сел всегда было много. Но так близко к домам хищники не приходили

В Тернопольской области волчья стая терроризирует три села. Жертвами хищников стали несколько овец, корова и жеребенок. Селяне напуганы, детей не выпускают со дворов, а как стемнеет – закрываются по домам.

Теперь местные боятся отпускать детей на улицу. Вокруг сел – поля кукурузы и подсолнечника. Говорят, хищники могут подстерегать где угодно.

Местные охотники говорят, волчьих следов вокруг здешних сел всегда было много. Но так близко к домам хищники не приходили.

Последним, кто напал на след стаи, был пилот вертолета. Обрабатывая поля, среди белого дня видел, как взрослый волк бежал к заброшенным хуторам. Селяне решили действовать: чтобы остановить нападения хищников, объединились и вместе обратились к егерской службы.

Егерская служба планирует организовать засаду. И поймать волков на приманку.

Ранее мы писали о нашествии волков на Донбассе.

Также сообщалось, что британскую туристку в Греции загрызли волки. Предполагают, что трагедия произошла, когда женщина гуляла по отдаленной тропе на склонах на севере страны.