В Тернопольской области волчья стая терроризирует три села
Местные охотники говорят, волчьих следов вокруг здешних сел всегда было много. Но так близко к домам хищники не приходили
В Тернопольской области волчья стая терроризирует три села. Жертвами хищников стали несколько овец, корова и жеребенок. Селяне напуганы, детей не выпускают со дворов, а как стемнеет – закрываются по домам.
Теперь местные боятся отпускать детей на улицу. Вокруг сел – поля кукурузы и подсолнечника. Говорят, хищники могут подстерегать где угодно.
Местные охотники говорят, волчьих следов вокруг здешних сел всегда было много. Но так близко к домам хищники не приходили.
Последним, кто напал на след стаи, был пилот вертолета. Обрабатывая поля, среди белого дня видел, как взрослый волк бежал к заброшенным хуторам. Селяне решили действовать: чтобы остановить нападения хищников, объединились и вместе обратились к егерской службы.
Егерская служба планирует организовать засаду. И поймать волков на приманку.
Ранее мы писали о нашествии волков на Донбассе.
Также сообщалось, что британскую туристку в Греции загрызли волки. Предполагают, что трагедия произошла, когда женщина гуляла по отдаленной тропе на склонах на севере страны.
Вы сейчас просматриваете новость "В Тернопольской области волчья стая терроризирует три села". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"