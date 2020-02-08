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В трех областях Украины сохраняется снеголавинная опасность

8 февраля, 10:13

Синоптики предупредили о риске схода лавин в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей

/ Фото: Flickr

В трех областях Украины в субботу, 8 февраля, сохраняется снеголавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В связи со снегопадами и метелями 7 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Также в горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

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Ранее сообщалось, что в Украине в субботу, 8 февраля, ожидается переменная облачность, без осадков, только в Донецкой и Запорожской областях будет снег. В западных областях прогнозируют днем -1...+2 градуса, ночью температура воздуха опустится до -7...-9 градусов. В Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях будет днем до 0...-2 градусов, ночью ожидается до -8...-10 градусов.

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Ранее мы писали, что в Украине из-за ураганного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 203 населенных пунктов в восьми областях.

Также мы сообщали, что в Одессе 6 февраля бушевал ураганный ветер – он срывал со зданий крыши и валил деревья. В городе из-за непогоды упали 38 деревьев. А в Николаеве снежная буря повалила деревья, повредила авто и остановила фуры. В то же время в горах уже выпало до полуметра снега.

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Источник: Сегодня

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