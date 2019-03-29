В Турции арестовали судно с украинскими моряками

Из шести членов экипажа заблокированного судна двое – украинцы, а остальные – граждане Азербайджана и Турции

Фото: Pixabay

В Турции арестовали судно с украинскими моряками //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e46/71a/5c9e4671a34f9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e46/71a/5c9e4671a34f9.jpg 2019-03-29T18:25:25+02:00 Украина Из шести членов экипажа заблокированного судна двое - украинцы, а остальные - граждане Азербайджана и Турции

Двое украинских граждан оказались в безвыходном положении – турецкие власти заблокировали их судно Urgence из-за судебного спора между судовладельцем и фрахтовщиком.

Как сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман, Urgence стоит в порту Гебзе с 7 марта, но украинским дипломатам об этом стало известно 22 марта.

По словам консула, моряки сообщили о проблемах с питанием и питьевой водой, после чего им в тот же день доставили все необходимое для обеспечения нормальной жизнедеятельности.

"В целом количество членов экипажа шесть человек. Двое из них – граждане Украины, остальные – это граждане Азербайджана и Турции", – добавил Гаман.

Он утверждает, что из-за угрозы безопасности для безопасности судна в порту моряки не могут свободно сойти на берег, но могут это делать лишь в случае необходимости и в сопровождении агентов.

Фактического владельца судна уже удалось установить, поскольку сначала владельцем была одна компания, а потом судно было продано другой.

"На сегодняшний день спор продолжается. Судовладелец готов идти на решение полюбовно с фрахтовщиком. Пообещал, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Кроме того, с 27 марта судно посетили представители судебных органов, прокуратуры, руководства порта и обязали фрахтовщика провести разгрузку судна в течение 10 дней, после этого наши граждане фактически будут иметь возможность сойти на берег и быть свободными", – сказал дипломат.

Также Александр Гаман сообщил, что судовладелец готов выплатить определенную задолженность по зарплате, но "все зависит от решения формального судебного спора".

Генконсул выразил надежду, что ситуация разрешится положительно для украинских граждан.

Напомним, ранее в этом году в Индийском океане без вести пропал находившийся на борту иностранного судна MV Ocean Lion украинский моряк, одессит Алексей Свистильников.

Кроме того, ранее сообщалось, что у берегов островного государства Кабо-Верде, лежащего в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки, на борту судна Atlantic Harmony погибли два украинских моряка. Корабль принадлежит турецкой компании и шел под флагом Гонконга.

Мы также писали о захвате в Средиземном море нелегальными мигрантами судна Nivin, на котором находились украинские моряки.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Турции арестовали судно с украинскими моряками". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.