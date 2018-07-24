В тюрьмах Греции удерживают более 160 украинцев – омбудсмен

В Греции арестовали или удерживают в тюрьмах по меньшей мере 161 гражданина Украины, из них 112 человек – по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова.

"По имеющейся информации, в тюрьмах Греции сейчас находятся 161 украинец. Из них 112 человек – по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов", – заявила она на своей странице в Facebook.

По ее словам, украинских моряков, как правило, обманным путем заставляют переправлять нелегальных мигрантов в Европу. Схема состоит в том, что украинцам предлагают высокооплачиваемую работу на круизных лайнерах, яхтах, а взамен их силой или угрозами смерти заставляют перевозить нелегалов.

"На такую нелегальную работу преступные группировки вербуют украинцев, у которых возникают финансовые трудности. Морякам обещают официальное трудоустройство, работу по контракту. Очень быстро, буквально через несколько месяцев, они оказываются в греческих тюрьмах... А кто-то делает на этом огромные деньги!" – рассказала омбудсмен.

Денисова отметила, что Греция, как участник Конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми, обязана была освободить от наказания задержанных за перевозку нелегалов украинцев, так как в большинстве случаев преступление было совершено под принуждением. Однако вместо этого греческие власти выносят обвинительные приговоры.

Кроме того, по словам омбудсмена, в тюрьмах Греции нарушаются права задержанных. В частности, переводчики не владеют на достаточном уровне украинским или русским языками, поэтому задержанные не могут предоставить доказательства своей невиновности, пообщаться с адвокатом и узнать подробности дела.

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"Судом не учитываются смягчающие обстоятельства, не принимаются во внимание показания моряков, а условия их содержания не соответствуют Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными. В частности, по словам родственников моряков, они находятся в ужасных условиях и им отказывают в лечении", - добавила она.

Учитывая это, Денисова обратилась к комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович за помощью в освобождении украинцев из тюрем Греции.

Напомним, что суд греческого города Пирей приговорил к 180 годам тюрьмы музыканта Ивано-Франковской группы Перкалаба Сергея Шваюка и его друга Петра Литвинчука.

Украинцев обвинили в незаконной перевозке мигрантов. Шваюка арестовали в Греции в марте 2018 года. Мужчины якобы совершили нарушения сразу по нескольким статьям: незаконное пересечение границ страны Европейского союза, создание опасности для жизни людей из-за перезагрузки яхты и отсутствия спасательных средств. Также при задержании у Шваюка и Литвинчука не было документов на управление яхтой.