В тюрьмах Италии находится больше ста украинцев – Денисова

Сегодня, 17:42

Среди них есть лица, признанные пострадавшими от торговли людьми, сообщила омбудсмен

Встреча с послом. Фото: facebook.com/denisovaombudsman
Встреча с послом. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Сегодня в тюрьмах Италии находится больше ста граждан Украины, задержанных за нелегальную перевозку мигрантов. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по итогам встречи с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа.

"108 украинцев находятся сейчас в итальянских тюрьмах. Их задержали за нелегальные перевозки мигрантов. Впрочем среди них есть лица, признанные пострадавшими от торговли людьми. Пятеро из них уже освободили из-под ареста по решению суда. Сейчас МИД работает над тем, кто еще попадает под это определение, и готовит соответствующие документы", – написала она.

По словам Денисовой, поскольку Италия в этом году председательствует в ОБСЕ, она обратилась к послу с просьбой поддержать украинских политзаключенных и Украину на международной арене и повлиять на Российскую Федерацию в вопросе возвращения украинцев домой.

Ранее сообщалось, что в Италии арестовали двух украинцев за незаконную перевозку мигрантов.

Напомним, суд греческого города Пирей приговорил к 180 годам тюрьмы музыканта ивано-франковской группы "Перкалаба" Сергея Шваюка и его друга Петра Литвинчука.

Украинцев обвинили в незаконной перевозке мигрантов. Шваюка арестовали в Греции в марте 2018 года. Мужчины совершили нарушения сразу по нескольким статьям: незаконное пересечение границ страны Европейского Союза, создание опасности для жизни людей из-за перегрузки яхты и отсутствия спасательных средств. Также при задержании у Шваюка и Литвинчука не было документов на управление яхтой.
Италия, украинцы, заключенные, Денисова, омбудсмен

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"Сегодня"

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